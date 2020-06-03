Фитнес-модель решила увеличить грудь у дантиста и осталась с изуродованным телом
Историей девушки, которую она рассказала в реалити-шоу по переделке неудачных результатов пластики Botched, заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail. По ее словам, она с подросткового возраста мечтала иметь большую грудь, однако от природы обладала весьма скромным размером. Тиа работала в фитнес-индустрии, из-за чего испытывала еще большую неуверенность в себе. «Я начала заниматься фитнес-моделингом, потому что соответствовала всем критериям, но заметила, что девушки с большей, чем у меня, грудью более успешны», – отметила она. Поэтому, когда друг посоветовал ей хорошего пластического хирурга, который поможет ей разобраться с ее проблемой, она с радостью обратилась к нему за помощью. Единственное, чего не знала молодая женщина, так это то, что специалист на самом деле был стоматологом.
Тиа хотела увеличить грудь до размера D, врач провел операцию, которая прошла весьма успешно. Однако девушке захотелось, чтобы импланты располагались ближе друг к другу, потому она решила на повторную пластику, и все прошло не очень хорошо – виной тому неопытность врача, который допустил сразу несколько ошибок: поставил импланты неподходящего размера, да еще и поверх мышцы, что не рекомендовано. Проблемы возникли быстро: «Импланты сделали сально внутри моей груди и так и остались перевернутыми. Мое тело просто изуродовано», – заявила она в эфире шоу. Доктор Терри Дуброу, постоянно сотрудничающий с реалити, отметил, что мышцы Тиа сильно повреждены, но он сможет исправить ситуацию. В ходе операции он сначала извлек старые импланты, затем дождался, когда тело девушки восстановится и провел повторное увеличение груди, подобрав правильный размер, который бы соответствовал пропорциям ее тела. Фитнес-модель осталась довольна результатами проделанной работы и наконец обрела уверенность в себе.
Фото: depositphotos
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