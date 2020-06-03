Фитнес-модель решила увеличить грудь у дантиста и осталась с изуродованным телом

Тиа хотела увеличить грудь до размера D, врач провел операцию, которая прошла весьма успешно. Однако девушке захотелось, чтобы импланты располагались ближе друг к другу, потому она решила на повторную пластику, и все прошло не очень хорошо – виной тому неопытность врача, который допустил сразу несколько ошибок: поставил импланты неподходящего размера, да еще и поверх мышцы, что не рекомендовано. Проблемы возникли быстро: «Импланты сделали сально внутри моей груди и так и остались перевернутыми. Мое тело просто изуродовано», – заявила она в эфире шоу. Доктор Терри Дуброу, постоянно сотрудничающий с реалити, отметил, что мышцы Тиа сильно повреждены, но он сможет исправить ситуацию. В ходе операции он сначала извлек старые импланты, затем дождался, когда тело девушки восстановится и провел повторное увеличение груди, подобрав правильный размер, который бы соответствовал пропорциям ее тела. Фитнес-модель осталась довольна результатами проделанной работы и наконец обрела уверенность в себе.

Фото: depositphotos

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