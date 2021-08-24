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Фитнес-мама рассказала, как ей удается выглядеть ровесницей своих детей

Жительница штата Юты, США, стала популярной в Сети благодаря своей внешней особенности. Дело в том, что в свои 46 лет Джессика Энслоу выглядит примерно на двадцать лет моложе. Подписчики многодетной матери в социальных сетях Instagram и TikTok утверждают, что она похожа на собственных дочерей, и удивляются, как ей это удается. Сама же героиня материала признается, секреты ее молодости заключаются в здоровом образе жизни.
Джессика Энслоу с дочерями

Джессика Энслоу соблюдает диету, уделяя особое внимание блюдам с высоким содержанием белка, фруктам и нерафинированным углеводам, а также любит заниматься фитнесом, который посещает в среднем три раза в неделю. Героиня материала признается, что с удовольствием занималась бы спортом чаще, но ей не хватает времени на себя, так как тяжело совмещать быт и семью с детьми и одновременно полноценно следить за собой. Об этом рассказали журналисты издания Мirror.

«Мы с моим мужем три дня в неделю ходим в зал, пока дети в школе. По понедельникам, пока все спят, я занимаюсь кардио. Мы планируем также ходить по субботам, когда дома будет кто-то из старших, чтобы немного помочь», — написала Джессика в одном из постов в Instagram.

Фото: Instagram jessicaenslow

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