Фитнес-мама рассказала, как ей удается выглядеть ровесницей своих детей

Джессика Энслоу соблюдает диету, уделяя особое внимание блюдам с высоким содержанием белка, фруктам и нерафинированным углеводам, а также любит заниматься фитнесом, который посещает в среднем три раза в неделю. Героиня материала признается, что с удовольствием занималась бы спортом чаще, но ей не хватает времени на себя, так как тяжело совмещать быт и семью с детьми и одновременно полноценно следить за собой. Об этом рассказали журналисты издания Мirror.

«Мы с моим мужем три дня в неделю ходим в зал, пока дети в школе. По понедельникам, пока все спят, я занимаюсь кардио. Мы планируем также ходить по субботам, когда дома будет кто-то из старших, чтобы немного помочь», — написала Джессика в одном из постов в Instagram.