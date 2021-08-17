Фитнес-блогерша раскрыла способы, как сделать ягодицы большими и подтянутыми

В первую очередь девушка сообщила о необходимости активировать ягодичные мышцы, поскольку у некоторых людей независимо от нагрузки они не работают. «Отличный способ заставить вашу пятую точку работать — это использовать полосы сопротивления (эластичные ленты для силовых тренировок) в ваших упражнениях, поскольку они помогут активировать ваши ягодицы перед началом тренировки», — поделилась Элиза Роуз Уотсон с изданием Daily Star.

По словам героини материла, чтобы отрастить попу, нужно еще поднимать тяжести и сосредоточиться на базовых, тяжелых и сложных упражнениях, таких как приседания, выпады и становая тяга. «Используя штангу на плечах, стремитесь сделать максимум 10-12 повторений, прежде чем вы больше не сможете поднимать вес», — посоветовала блогерша.

Также стоит подобрать упражнения, которые наиболее эффективны именно для вас: «Как только вы нашли упражнения, которые лучше всего подходят для ваших ягодичных мышц, придерживайтесь одной и той же тренировки в течение четырех-шести недель». С каждым разом увеличивайте нагрузку или количество повторений, а по истечении данного времени Элиза порекомендовала сделать небольшой перерыв, затем выполнять новые упражнения.

Конечно же без правильного питания нельзя получить хороших результатов. Уотсон уменьшила в своем рационе количество обработанных продуктов, отказалась от сахара и поддерживает водный баланс в организме.