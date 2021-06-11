Фитнес-блогер обвинила бренды в краже ее снимков для использования в рекламе диет

Даная призывает подписчиков быть осторожными, так как многие производители часто обманывают своих потребителей, они используют поддельные фотографии для демонстрации ложной эффективности своих средств. «Бренды все время крадут изображения, чтобы продавать диетические продукты, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны», — предупредила героиня материала в своем Instagram.

«Это происходит со мной уже более шести месяцев. Последний случай был на этой неделе: итальянская компания использовала одно из моих изображений для продвижения своего антицеллюлитного средства. Они запустили рекламу в Facebook, которую увидели мои итальянские подписчики», — рассказала блогер. Девушка всеми силами пытается решить сложившуюся ситуацию. Для нее это очень важно, потому что Даная пропагандирует бодипозитив, а эти компании «крадут» ее имидж и обманывают своих покупателей.