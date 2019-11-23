Финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2019»: онлайн-трансляция

Юбилейный год для конкурса — это 45 очных и дистанционных кастингов, 123 полуфиналистки, 35 000 заявок от соискательниц и 30 финалисток, которые специально приехали в Москву, чтобы показать себя, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы. Благодаря новому прочтению, конкурс красоты «Мисс Офис» ушел от стандартной оценки женской красоты и сделал акцент на сообразительности участниц, в том числе — на деловых навыках и хобби.

Ведущими вечера в юбилейном сезоне объявлены – Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса. Чтобы по достоинству оценить участниц конкурса, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступит заслуженный деятель искусств РФ, модельер, народный художник РФ Валентин Юдашкин.

Также оценивать красоту и деловые качества будут: Виктор Набутов, теле- и радиоведущий и продюсер; Олег Рой, писатель и общественный деятель; Александр Олешко, актер театра и кино, заслуженный артист России; Надежда Ангарская, актриса и певица, участница шоу «Comedy Woman»; Маргарита Мамун, Олимпийская Чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике; Денис Гусев, Чемпион Профессиональной Американской Лиги Бодибилдинга; Екатерина Портнягина, основатель и президент женского бизнес-сообщества «Трансформатор»; Анна Вендер, руководитель женского портала Passion.ru; Олег Зорин, финансовый директор компании «Комус»; Алена Титова, обладательница титула «Мисс Офис – 2018».

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

В 2019 году уникальному проекту – конкурсу красоты для офисных сотрудниц исполняется 10 лет, поэтому финальное шоу, на котором соберется 1000 зрителей офлайн и более 2,5 миллиона зрителей онлайн-трансляции станет настоящим праздником красоты, грации и бизнес конкуренции, ведь в числе участниц сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Армении.

Фото и видео: архив пресс-службы

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