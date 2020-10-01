Филлеры изуродовали девушку так, что на ее лице отражаются все эмоции мира
29-летняя фанатка бьюти-процедур из города Ханчжоу провинции Чжэцзян мечтала иметь идеальное лицо. Чтобы подкорректировать внешность филлерами, она обратилась в местную косметологическую клинику.
Botched Wrinkle Fillers Leave Woman With Half-Face Paralysis https://t.co/L1bfga5mZC pic.twitter.com/fS2nUSjLcg— Spooky (@OddityCentral) October 1, 2020
Однако процедура, обычно помогающая девушке разглаживать морщины на лице, обернулась кошмаром. Через неделю после введения инъекции, Чжао проснулась с параличом левой стороны лица.
Ее левая бровь была нахмурена, половина рта искривлена, а левый глаз «отказывался» закрываться. «Я делала такие инъекции несколько раз, и всегда все проходило удачно. Теперь, глядя на себя в зеркало, я просто хочу умереть, это ужасно, — призналась Чжао. Из-за травм китаянке трудно пережевывать пищу: она пользуется трубочкой. При обращении к врачам, у девушки выявили паралич лицевого нерва. Медики отказываются прогнозировать, останется ли лицо девушки искривленным или придет в норму со временем. Процесс восстановления может занять месяцы и даже годы.
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!