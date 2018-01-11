«Фигура просто супер»: поклонники в восторге от редкого фото Юлии Высоцкой в бикини
Фото из Instagram Юлии Высоцкой
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44-летняя Юлия Высоцкая редко радует фолловеров откровенными снимками, но недавно она все-таки не удержалась и опубликовала в своем микроблоге фото в бикини.
Юлия Высоцкая во время путешествий обычно предпочитает гулять по улицам городов, а не загорать на пляже. Но недавно актриса и бизнесвумен выложила в свой Instagram снимок из номера отеля, на котором она предстала в бикини — правда, спиной к объективу.
Знаменитость позировала с ноутбуком и телефоном в руках и подписала фото с юмором: «Але, Смольный? Кто еще не на работе? #безобразие».
«Юля, у вас фигура просто супер», «Сексуальненько», «Юлия, хотим больше таких фото», — написали Высоцкой фолловеры. Правда, нашлись и недоброжелатели, сравнившие Юлию с эпатажными звездами отечественного шоу-бизнеса — например, с Анастасией Волочковой.