44-летняя Юлия Высоцкая редко радует фолловеров откровенными снимками, но недавно она все-таки не удержалась и опубликовала в своем микроблоге фото в бикини.

Юлия Высоцкая во время путешествий обычно предпочитает гулять по улицам городов, а не загорать на пляже. Но недавно актриса и бизнесвумен выложила в свой Instagram снимок из номера отеля, на котором она предстала в бикини — правда, спиной к объективу.

Знаменитость позировала с ноутбуком и телефоном в руках и подписала фото с юмором: «Але, Смольный? Кто еще не на работе? #безобразие».