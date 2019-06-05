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«Фигура подростка»: Полину Гагарину раскритиковали за худобу

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Instagram Полины Гагариной
Поклонники переживают за любимую певицу.

Глядя на стройную фигуру 32-летней Полины Гагариной сложно поверить в то, что певица родила двоих детей. Артистка ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом и правильно питается. Тем не менее, многие подписчики критикуют певицу за излишнюю, по их мнению, худобу. Недавно опубликованное фото, на котором певица в коротком топе и шортах играет в бадминтон, не стало исключением и собрало множество комментариев.

«Фигура подростка, несформировавшегося физически как девушка», «Худоба Полины уже перешла черту», «Можете меня камнями закидать, но это чуточку перебор! Полиночка, очень люблю Вас и Ваше творчество, но у вас уже ребра торчат», «Больше не худейте», «Ты сама уже как ракетка )», «Полина, это уже слишком. Нужно немного поправиться», «Вы что, блокаду пережили?», «У тебя что анорексия??ты прекращай там с этим «фанатизмом»», «Полина, перебор с худобой», «Полина, вы на этом фото уж очень-очень худенькая (((может, хоть чуточку наберёте, а?Хоть пару кило...пугает худоба», – пишут обеспоенные подписчики.

Однако многие выступили в защиту певицы. Например, Марика Кравцова написала: «Полч , ты прям атлетка прям!», а к ней присоединилась Юлианна Караулова: «Ну ты каааач 😍🔥💪🏽». Наталья Варвина также уверена, что Полина находится в шикарной форме. Некоторые фолловеры отмечают, что фигура Полины Гагариной является мощным мотиватором и стимулом заняться своим телом: «Эта фотка - лучший мотиватор не жрать», «Полина выглядишь просто вау 💥💥💥😍. Мотивация!», «Она прошла путь от пухляшки до стройняшки!!! Лично для меня- идеал и мотиватор!»

А что вы думаете по этому поводу?

Больше о Полине Гагариной вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube

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