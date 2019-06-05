«Фигура подростка»: Полину Гагарину раскритиковали за худобу

«Фигура подростка, несформировавшегося физически как девушка», «Худоба Полины уже перешла черту», «Можете меня камнями закидать, но это чуточку перебор! Полиночка, очень люблю Вас и Ваше творчество, но у вас уже ребра торчат», «Больше не худейте», «Ты сама уже как ракетка )», «Полина, это уже слишком. Нужно немного поправиться», «Вы что, блокаду пережили?», «У тебя что анорексия??ты прекращай там с этим «фанатизмом»», «Полина, перебор с худобой», «Полина, вы на этом фото уж очень-очень худенькая (((может, хоть чуточку наберёте, а?Хоть пару кило...пугает худоба», – пишут обеспоенные подписчики.