«Фигура как у Барби»: 37-летняя Светлана Лобода поразила Сеть идеальной пляжной фотографией

«Невероятное тело, Свет», «Фигура бомбическая», «Барби», «Идеальнаяяяя», «Я тоже хочу быть такой идеальной!!!!», «Мне, бывает, кажется, что Ваши ноги все длиннее и длиннее», «Так красиво! Суперзвезда и океан», «Боже, и у этой красотки двое детишек. Умница, красавица», — обсуждают друзья и поклонники.