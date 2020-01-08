«Фигура как у Барби»: 37-летняя Светлана Лобода поразила Сеть идеальной пляжной фотографией
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Фото: Instagram Светланы Лободы
Фото, которым поделилась Светлана Лобода, очаровало ее поклонников. «Чудесное начало Нового года», — написала она.
«Невероятное тело, Свет», «Фигура бомбическая», «Барби», «Идеальнаяяяя», «Я тоже хочу быть такой идеальной!!!!», «Мне, бывает, кажется, что Ваши ноги все длиннее и длиннее», «Так красиво! Суперзвезда и океан», «Боже, и у этой красотки двое детишек. Умница, красавица», — обсуждают друзья и поклонники.
«Лобода показала идеальное тело на пляже», «Светлана Лобода в черном микро-бикини позагорала у океана», «"Ноги все длиннее и длиннее": Светлана Лобода показала фигуру в черном бикини», — пишут интернет-издания.
Фото и видео: instagram
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