Фаворитку «Мисс Вселенная» уличили в тайном сговоре с организаторами конкурса
Фото: instagram.com/cheraims
По данным издания, в центре скандала оказалась фаворитка конкурса красоты, пользующаяся популярностью у сторонников реформ в Таиланде. Огромная доля участников протестов разделяют политические взгляды красавицы. По их словам, у Чайатанус есть все шансы стать президентом государства. Девушку обвинили в тайном сговоре, когда стало известно, что ее помощник работает в компании TPN 2018, организующей конкурс «Мисс Вселенная — Таиланд». Соперницы заявили, что именно через него участница получила преимущество перед остальными претендентками на корону.
Компания TPN 2018 сделала официальное заявление и предложила Сарадатте добровольно отказаться от участия в конкурсе в 2020 году. Организаторы предложили ей попытать счастье в следующем сезоне. По данным таиландской газеты The Nation, девушка обратилась к знаменитому юристу Саранье Вангсукчароен и собирается отстаивать свое право на участие в конкурсе. Напомним, на протяжении трех месяцев в Таиланде продолжаются студенческие протесты. Митингующие требуют отставки премьера Праюта Чан-Очи, принятия новой конституции и проведения выборов.
Фото: Instagram/ @cheraims Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!