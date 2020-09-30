Фаворитку «Мисс Вселенная» уличили в тайном сговоре с организаторами конкурса

По данным издания, в центре скандала оказалась фаворитка конкурса красоты, пользующаяся популярностью у сторонников реформ в Таиланде. Огромная доля участников протестов разделяют политические взгляды красавицы. По их словам, у Чайатанус есть все шансы стать президентом государства. Девушку обвинили в тайном сговоре, когда стало известно, что ее помощник работает в компании TPN 2018, организующей конкурс «Мисс Вселенная — Таиланд». Соперницы заявили, что именно через него участница получила преимущество перед остальными претендентками на корону.