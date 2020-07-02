Фантастически выглядящая мать 4 детей рассказала, как ей удается в 50 лет выглядеть на 30
Фото: Instagram bombshellinthisdress
Женщина, у которой сияющая кожа, завидная фигура и едва наметившиеся морщинки, ошеломила тысячи своих подписчиков в социальных сетях тем, что ей почти 50 лет. Белла рассказала британскому порталу Daily Mail, что у нее четверо детей в возрасте от 18 до 24 лет, и отметила, что незнакомцы часто не могут поверить тому, что ей больше 30 лет. «Люди часто смотрят на меня с недоверием, когда я говорю им, что мне вот-вот исполнится 50. Они считают, что мне не больше 30-ти», – добавила она.
Для того, чтобы сохранить безупречный цвет лица, Белла тщательно ухаживает за кожей, особое внимание уделяя ее отбеливанию. По происхождению она – филиппинка, потому она наносит сок свежевыжатого лимона дважды в неделю, чтобы сохранять кожу светлой. «Я оставляю сок на 5-10 минут, а потом смываю его. Клянусь, это помогает преобразить кожу. В качестве питательного крема я использую кокосовое масло», – отметила она.
Также Белла отметила, что с возрастом кожа начинает сильнее терять влагу, потому она старается больше пить воды – это ее секрет №1. Кроме того, она никогда не пренебрегает очищением и умывается перед сном, даже если очень устала, а затем обязательно наносит увлажняющий крем. Чтобы напитать кожу, она использует домашнюю маску из авокадо, которую периодически наносит и на волосы.
Каждое утро Белла начинает с горячего чая с имбирем, лимоном и медом или тонизирующего напитка из куркумы и щепотки черного перца – это ее ежедневные витаминные коктейли, которые еще и обладают противовоспалительным действием на организм. Также она регулярно принимает витамин С для поддержания молодости и хорошего иммунитета. Женщина старается питаться правильно и не злоупотребляет сладким и мучным, а в читмил-дни позволяет себе чай с молоком. Чтобы оставаться в форме, она занимается спортом не реже 4 раз в неделю. Важное правило, которого она придерживается уже многие годы – умеренность во всем. «Я не из тех, кто придерживается жесткой диеты, думаю, не стоит себя во всем ограничивать, но я стараюсь не переедать и следить за качеством того, что ем. И стараюсь сохранить жизненный баланс при помощи активных тренировок и много двигаться», – пояснила она.
Белла призналась, что такого образа жизни она придерживалась не всегда. Все началось 13 лет назад, когда у нее обнаружили рак почки, это испытание ее очень изменило: женщина научилась ценить свое время и энергию. «Это изменило мою жизнь, теперь я даже каждый свой вдох не воспринимаю как должное. Я слежу за тем, чтобы быть здоровой и физически, и ментально. Я всегда слушаю себя и стараюсь себя баловать, в этом и заключается секрет молодости», – призналась она.
Фото: Instagram bombshellinthisdress
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