Фантастически выглядящая мать 4 детей рассказала, как ей удается в 50 лет выглядеть на 30

Женщина, у которой сияющая кожа, завидная фигура и едва наметившиеся морщинки, ошеломила тысячи своих подписчиков в социальных сетях тем, что ей почти 50 лет. Белла рассказала британскому порталу Daily Mail, что у нее четверо детей в возрасте от 18 до 24 лет, и отметила, что незнакомцы часто не могут поверить тому, что ей больше 30 лет. «Люди часто смотрят на меня с недоверием, когда я говорю им, что мне вот-вот исполнится 50. Они считают, что мне не больше 30-ти», – добавила она.

Для того, чтобы сохранить безупречный цвет лица, Белла тщательно ухаживает за кожей, особое внимание уделяя ее отбеливанию. По происхождению она – филиппинка, потому она наносит сок свежевыжатого лимона дважды в неделю, чтобы сохранять кожу светлой. «Я оставляю сок на 5-10 минут, а потом смываю его. Клянусь, это помогает преобразить кожу. В качестве питательного крема я использую кокосовое масло», – отметила она.

Также Белла отметила, что с возрастом кожа начинает сильнее терять влагу, потому она старается больше пить воды – это ее секрет №1. Кроме того, она никогда не пренебрегает очищением и умывается перед сном, даже если очень устала, а затем обязательно наносит увлажняющий крем. Чтобы напитать кожу, она использует домашнюю маску из авокадо, которую периодически наносит и на волосы.