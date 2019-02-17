«Фантастически прекрасная»: Лариса Гузеева показала любимое архивное фото

Поклонники тут же осыпали телеведущую комплиментами: «А мне например очень даже понятно! Вы были и остались прекрасны», «Потрясающе красивая женщина!», «А я думаю, просто любимое фото связанно с самыми замечательными воспоминаниями этого времени», «Да....... ваши глаза бесконечный космос!!!», «Потому что вы красотка, вы чудо, вы супер», «Вы здесь, такая нежная и очень сильная!!!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram