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«Фантастически прекрасная»: Лариса Гузеева показала любимое архивное фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева

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59-летняя актриса опубликовала собственный снимок из прошлого, который ей больше всех нравится.

В молодости Лариса Гузеева была одной из самых красивых отечественных актрис, и сегодня она с удовольствием вспоминает те годы и делится снимками. На днях звезда выложила черно-белое фото крупным планом, которое ей особенно по душе.

«У каждого, наверное, есть любимая фотография и непонятно почему. Моя вот эта», — заявила Лариса Андреевна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники тут же осыпали телеведущую комплиментами: «А мне например очень даже понятно! Вы были и остались прекрасны», «Потрясающе красивая женщина!», «А я думаю, просто любимое фото связанно с самыми замечательными воспоминаниями этого времени», «Да....... ваши глаза бесконечный космос!!!», «Потому что вы красотка, вы чудо, вы супер», «Вы здесь, такая нежная и очень сильная!!!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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