Фанаты огорчились, увидев настоящую внешность блогерши с «кукольным лицом»
Страница девушки в TikTok насчитывает более 800 тысяч подписчиков. В своих видео девушка неоднократно показывала свое лицо крупным планом. Она демонстрировала поклонникам различные образы и макияж. В комментариях люди неоднократно указывали, что азиатка имеет «кукольное лицо», они называли ее «идеалом» и «самой красивой девушкой». Разоблачить блогера решили ее бывшие друзья. Они показали в Сети Си Хонг Ши без обильной косметики.
Так фолловеры узнали, что их кумир намного крупнее, чем кажется в роликах. Ее лицо округлое и имеет второй подбородок. Позже любопытные подписчики также выяснили, что китаянка врала всем о возрасте. Девушка говорила, что 1999 года рождения, при этом она появилась на свет в 1996 году.
Бывший молодой человек Си Хонг Ши подтвердил информацию о внешности девушки. Когда он познакомился с блогером, она говорила, что имеет рост 165 сантиметров, а вес составляет около 40 килограммов. Встретившись лично, парень увидел, что Си Хонг Ши была ниже ростом и весила больше 50 килограммов. Ничего говорить в свое оправдание блогер не стала.
Фото и видео: YouTube/@TikTok Daily, pexels.com
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