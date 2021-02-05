Фанаты огорчились, увидев настоящую внешность блогерши с «кукольным лицом»

Так фолловеры узнали, что их кумир намного крупнее, чем кажется в роликах. Ее лицо округлое и имеет второй подбородок. Позже любопытные подписчики также выяснили, что китаянка врала всем о возрасте. Девушка говорила, что 1999 года рождения, при этом она появилась на свет в 1996 году.