Фанатка герцогини Кембриджской нашла способ скопировать ее стиль без лишних затрат

Поклонница Герцогини Кембриджской всегда хотела одеваться, как ее кумир, и нашла способ при этом не тратить на гардероб крупные суммы. Об этом пишет массовое британское издание The Sun.

“Я использую три источника, чтобы найти вещи Кэтрин: Instagram, Twitter и веб-сайт под названием WhatKateWore.com (Что надевала Кейт). На сайте представлено большинство вариантов одежды герцогини, включая названия одежды и цены. А в социальных сетях вы можете найти удивительные предложения, опубликованные брендами", – рассказала девушка.