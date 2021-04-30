Фанатка герцогини Кембриджской нашла способ скопировать ее стиль без лишних затрат
Поклонница Герцогини Кембриджской всегда хотела одеваться, как ее кумир, и нашла способ при этом не тратить на гардероб крупные суммы. Об этом пишет массовое британское издание The Sun.
“Я использую три источника, чтобы найти вещи Кэтрин: Instagram, Twitter и веб-сайт под названием WhatKateWore.com (Что надевала Кейт). На сайте представлено большинство вариантов одежды герцогини, включая названия одежды и цены. А в социальных сетях вы можете найти удивительные предложения, опубликованные брендами", – рассказала девушка.
Джейн использует несколько хитростей, когда ищет наряды, как у Кэтрин. Она изучает хештеги в соцсетях, например, #katemiddletonstyle или #katemiddletonfashion, затем покупает похожую по стилю одежду, так как точно такие же вещи часто уже распроданы или стоят больших денег. Также девушка активно пользуется Google, чтобы поисковая система помогла найти похожие изображения. С помощью таких простых хитростей Джейн нашла множество вещей, как у Миддлтон, но по более выгодной цене.
Фото: Instagram Sqhermile
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