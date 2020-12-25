Фанат экстремальных бодимодификаций прошел через 32 операции, чтобы стать живым эльфом
Фото: Instagram luispadron.elf
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, поклонник экстремальной пластики перенес 32 инвазивные операции и не планирует останавливаться. Благодаря тому, что Падрон — публицист и блогер, многие из хирургических вмешательств он получил бесплатно как модель. «Космический эльф» уже прошел через ринопластику, тройную подтяжку лица и шеи, коррекцию разреза глаз, чтобы сделать его похожим на кошачий, коррекцию шеи, а также модификацию формы ушей. Одна из операций потребовала, чтобы его челюсть была сломана 5 раз и потом восстановлена титаном. Кроме того, он отбелил свою кожу лазером и 6 раз изменял цвет роговицы.
По словам Луиса, стремление превратиться в эльфа появилось у него из-за трудного детства: «Я использовал фантазию, чтобы справиться с суровой реальностью. Я был поклонником таких фильмов, как "Лабиринт фавна", "Бесконечная история", обожал книги по мифологии. Я просто хотел быть похожим на то, что делало меня счастливым». Парень сказал, что его преображение началось со смены цвета волос и покупки сумасшедших контактных линз, затем в ход пошел макияж, но он хотел большего, потому лег под нож хирурга, чтобы изменить форму носа. А одно из последних хирургических вмешательств — это создание эльфийских ушей. Раньше он носил остроконечные накладки, но в конце концов решил сделать свои уши такими, ради этого был вырезан и изменен хрящ в ушной раковине. А в 2021 году Луис продолжит свое путешествие к внешности мечты: он снова изменит цвет глаз, поставит импланты в щеки и подбородок, а дальше будет смотреть по результатам, ведь, по словам мужчины, необычная внешность помогает ему в карьере и в личной жизни.
Фото: Instagram luispadron.elf
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