Фанат экстремальных бодимодификаций прошел через 32 операции, чтобы стать живым эльфом

По словам Луиса, стремление превратиться в эльфа появилось у него из-за трудного детства: «Я использовал фантазию, чтобы справиться с суровой реальностью. Я был поклонником таких фильмов, как "Лабиринт фавна", "Бесконечная история", обожал книги по мифологии. Я просто хотел быть похожим на то, что делало меня счастливым». Парень сказал, что его преображение началось со смены цвета волос и покупки сумасшедших контактных линз, затем в ход пошел макияж, но он хотел большего, потому лег под нож хирурга, чтобы изменить форму носа. А одно из последних хирургических вмешательств — это создание эльфийских ушей. Раньше он носил остроконечные накладки, но в конце концов решил сделать свои уши такими, ради этого был вырезан и изменен хрящ в ушной раковине. А в 2021 году Луис продолжит свое путешествие к внешности мечты: он снова изменит цвет глаз, поставит импланты в щеки и подбородок, а дальше будет смотреть по результатам, ведь, по словам мужчины, необычная внешность помогает ему в карьере и в личной жизни.

Фото: Instagram luispadron.elf

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