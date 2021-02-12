Эвелина Хромченко рассказала, какая обувь визуально полнит ноги

Поводом для такого комментария стал разбор образа героини шоу, которая отличалась весьма аппетитными формами. Женщина вышла на подиум студии в черных лосинах, удлиненной темно-бежевой рубашке и массивных бежевых ботинках на шнуровке. Именно обувь и вызвала наибольшие вопросы у модного эксперта.

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