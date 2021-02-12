Эвелина Хромченко рассказала, какая обувь визуально полнит ноги
Хромченко высказала свое экспертное мнение в эфире популярной программы «Модный приговор», которую ведет вместе с Александром Васильевым на протяжении многих лет. По ее мнению, людям с широкими икрами и спортивными ногами не стоит носить «контрастную» обувь. «Да, белые ботинки сейчас в моде. Однако если вы решили носить облегающие лосины или джинсы скинни, несмотря на то, что вы совсем не скинни, то контраст между обрезом обуви и лосинами в данном случае создаст эффект того, что у вас нога станет в два раза толще, чем она есть на самом деле», — объяснила Эвелина Хромченко.
Поводом для такого комментария стал разбор образа героини шоу, которая отличалась весьма аппетитными формами. Женщина вышла на подиум студии в черных лосинах, удлиненной темно-бежевой рубашке и массивных бежевых ботинках на шнуровке. Именно обувь и вызвала наибольшие вопросы у модного эксперта.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: архив пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!