Эвелина Бледанс засветила лишнее в абсолютно прозрачном бюстгальтере

«Грудь зачетная», «Какая Вы женственная, Эвелиночка!», «Норм грудь и не только», — восхитилось большинство фолловеров Бледанс. Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя, обратив внимание на вынос из интервью знаменитости: «Хочу, чтобы он утащил меня в уголок!». «Какой уголок? Вообще из ума выжила?» — жестко раскритиковали актрису подписчики.

Фото: Instagram