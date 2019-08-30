Ева в райском саду: 34-летняя Даутцен Крез порадовала поклонников смелым фото

У Даутцен и ее мужа – диджея Саннери Джеймса двое детей. Но фигура модели идеальна даже после появления на свет двух малышей. Это Крез доказала в очередной раз, приняв участие в фотосессии, во время которой она позировала без одежды. Антураж фото ассоциирует модель с Евой в райском саду: обнаженная Даутцен тянется за яблоком на дереве.