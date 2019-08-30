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Ева в райском саду: 34-летняя Даутцен Крез порадовала поклонников смелым фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Даутцен Крез

Фото: Instagram

Модель снялась в стилизованной фотосессии.

Даутцен Крез одна из самых известных моделей шоу Victoria`s Secret. В 34 года она активно снимается для обложек глянцевых журналов и играет в кино.

Даутцен Крез - супермама, супергерой, супермодель

У Даутцен и ее мужа – диджея Саннери Джеймса двое детей. Но фигура модели идеальна даже после появления на свет двух малышей. Это Крез доказала в очередной раз, приняв участие в фотосессии, во время которой она позировала без одежды. Антураж фото ассоциирует модель с Евой в райском саду: обнаженная Даутцен тянется за яблоком на дереве.

«Ева», «Сбор запретного плода», «Огонь!», «Какая красивая попа у Даутцен!», - посыпались восторженные комментарии.

А вам нравятся подобные фотосессии?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Your Morning

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