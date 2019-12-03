«Этот груз меня постоянно тянет вниз»: женщина самостоятельно сбросила 117 кг и осталась с обвисшей кожей

Также женщина начала контролировать размер порций, заменила пиццу и фастфуд на салаты и овощи, которые прежде никогда особо не любила, начала сначала гулять, потом ходить в спортзал и бегать. Как итог – значительное похудение: «Мне потребовалось ровно три года, чтобы сбросить вес, – сказала она. – Но меня все еще шокирует, что я смогла зайти так далеко. Когда я вижу свои фотографии после похудения, все еще спрашиваю: «Это действительно я?» Кэтрин признается, что так сильно поправилась из-за того, что еда стала для нее «второй половинкой», решением всех проблем, которые выпадали ей на жизненном пути: «Мне было грустно, я ела, мне скучно, я ела – это и есть эмоциональная связь, которая была у меня с едой. Я буквально знала, что мне надо расстаться с ней, так как это была зависимость, как наркотик или что-то еще».

К сожалению, из-за резкой потери веса Кэтрин пришлось столкнуться с тем, что у нее появилось целых 9 килограммов лишней кожи, которая буквально тянет ее вниз: «Когда я начала худеть, даже не думала, что кожа станет дряблой. И теперь я чувствую, что сила тяжести постоянно тянет меня вперед и вниз. И меня это очень огорчает. Я проделала всю эту тяжелую работу, но, когда смотрю на себя в зеркало, все, что вижу, это лишняя кожа. Теперь она стоит в листе ожидания на проведение операции по ее удалению. «Я надеюсь, что в следующем году мне удастся сделать операцию, я настроена очень оптимистично», – резюмирует она.

Фото: vostock-photo, facebook

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