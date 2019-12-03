«Этот груз меня постоянно тянет вниз»: женщина самостоятельно сбросила 117 кг и осталась с обвисшей кожей
Историей американки со стальной силой воли заинтересовался онлайн-портал Daily Mail. Кэтрин признается, что в самом тяжелом состоянии весила больше 190 килограммов и с трудом поднималась по лестнице, при каждом шаге она испытывала одышку, а на весы просто боялась вставать, чтобы не знать истинное положение вещей. Ожирение, которое ей диагностировали врачи, вызвало ряд других проблем со здоровьем, включая поликистоз яичников, иммунные нарушения, высокое давление и диабет. Специалисты неоднократно предупреждали женщину, что она рискует жизнью из-за того, что никак не соберется похудеть. В качестве самого очевидного способа избавиться от лишних килограммов они предлагали ей гастрошунтирование – операцию, в результате которой человеку уменьшают размер желудка, из-за чего его аппетит естественным образом снижается, он начинает меньше есть, что и приводит к радикальному похудению.
Фото: facebook
Однако у Кэтрин были проблемы со здоровьем, из-за которых она неоднократно откладывала операцию, которая сама по себе была довольно сложной и не исключала побочных эффектов. Впоследствии, взвесив все за и против, женщина решила, что не хочет подвергать себя опасности ложиться под нож хирурга и потому похудела самостоятельно на целых 117 килограммов, вернув свое тело к практически идеальным показателям. Чтобы как-то помочь себе, она написала список причин, по которым ей необходимо сбросить вес, и повесила его везде в доме в качестве напоминания, почему нельзя бросать работать над собой.
Также женщина начала контролировать размер порций, заменила пиццу и фастфуд на салаты и овощи, которые прежде никогда особо не любила, начала сначала гулять, потом ходить в спортзал и бегать. Как итог – значительное похудение: «Мне потребовалось ровно три года, чтобы сбросить вес, – сказала она. – Но меня все еще шокирует, что я смогла зайти так далеко. Когда я вижу свои фотографии после похудения, все еще спрашиваю: «Это действительно я?» Кэтрин признается, что так сильно поправилась из-за того, что еда стала для нее «второй половинкой», решением всех проблем, которые выпадали ей на жизненном пути: «Мне было грустно, я ела, мне скучно, я ела – это и есть эмоциональная связь, которая была у меня с едой. Я буквально знала, что мне надо расстаться с ней, так как это была зависимость, как наркотик или что-то еще».
К сожалению, из-за резкой потери веса Кэтрин пришлось столкнуться с тем, что у нее появилось целых 9 килограммов лишней кожи, которая буквально тянет ее вниз: «Когда я начала худеть, даже не думала, что кожа станет дряблой. И теперь я чувствую, что сила тяжести постоянно тянет меня вперед и вниз. И меня это очень огорчает. Я проделала всю эту тяжелую работу, но, когда смотрю на себя в зеркало, все, что вижу, это лишняя кожа. Теперь она стоит в листе ожидания на проведение операции по ее удалению. «Я надеюсь, что в следующем году мне удастся сделать операцию, я настроена очень оптимистично», – резюмирует она.
Фото: vostock-photo, facebook
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