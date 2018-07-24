«Этой девушке лет 20»: растрепанная и ненакрашенная Наталья Водянова показала фигуру в купальнике

«Пятеро детей и такая фигура, ведьма, не иначе», «Время вам неподвластно)))вы вся идеальная)))как вообще это возможно, имея столько деток?», «Я подумала, что этой девушке лет 20», «Наташа, у вас тело тонкое и звонкое, как у 18ей не рожавшей деаушки. Это что йога?», «Ну вот как можно сохранить такую потрясную фигуру родив пять детей?!», — обсуждают восхищенные фолловеры.

«Это зал и пилатес, но в меру», — ответила Наталья на главный вопрос.