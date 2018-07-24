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«Этой девушке лет 20»: растрепанная и ненакрашенная Наталья Водянова показала фигуру в купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Водяновой

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Многодетная мама Наталья Водянова показала, как выглядит на отдыхе.

Часто модельная внешность — высокий рост, худощавое или стройное телосложение, «универсальное» лицо — достается женщинам от природы, и им остается только поддерживать все это с помощью спорта и правильного питания. Наталья Водянова ухитрилась стать мамой пять раз, и до сих пор остаться востребованной в мире глянца.

36-летняя супермодель выглядит как 20-летняя, уверены подписчики звезды, опубликовавшей свежий снимок в куальнике.

«Пятеро детей и такая фигура, ведьма, не иначе», «Время вам неподвластно)))вы вся идеальная)))как вообще это возможно, имея столько деток?», «Я подумала, что этой девушке лет 20», «Наташа, у вас тело тонкое и звонкое, как у 18ей не рожавшей деаушки. Это что йога?», «Ну вот как можно сохранить такую потрясную фигуру родив пять детей?!», — обсуждают восхищенные фолловеры.

«Это зал и пилатес, но в меру», — ответила Наталья на главный вопрос.

Фото и видео: instagram

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