«Это слишком:»: самый модный педикюр этого лета жестко раскритиковали в Сети

Все больше женщин выбирают этот смелый вариант педикюра и выходят из нейл-салонов с длинными искусственными ногтями на ногах. Да-да, мы серьезно. Как сообщает британский онлайн-портал The Mirror, достаточно бегло взглянуть на количество фотографий, размещенных в социальной сети Instagram под хэштегом #LongToeNails, чтобы убедиться в этом. Снимки женских ног с яркими, блестящими, украшенными стразами длинными ногтями представляют собой довольно странное зрелище.
Однако стоит отметить, что смелый тренд вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, снимки собирают сотни и даже тысячи лайков и комментариев из серии «как красиво» и «восхитительно», но с другой – реакция пользователей неоднозначна. Количество отрицательных оценок, язвительных и неодобрительных отзывов бьет все рекорды. Одни пишут, что такой педикюр «вызывает тревожные чувства, ведь он даже не поместится в кроссовки», «это просто неправильно и некрасиво» и «нет! Нет! И еще раз определенно нет! От такого надо срочно избавляться».
Других тревожит не только внешний вид ногтей, но и их непрактичность в повседневной жизни: «Я думаю, они на самом деле ничего не делают дома и даже не особо куда-то ходят, ведь с таким педикюром носить что-то кроме сандалий было бы ужасно неудобно», «Выглядит потенциально больно для меня».
Кроме того, пользователи отметили, что такие ногти на ногах потенциально опасны: они могут разорвать простыни ночью или расцарапать рядом спящего человека.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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