«Это слишком:»: самый модный педикюр этого лета жестко раскритиковали в Сети

Других тревожит не только внешний вид ногтей, но и их непрактичность в повседневной жизни: «Я думаю, они на самом деле ничего не делают дома и даже не особо куда-то ходят, ведь с таким педикюром носить что-то кроме сандалий было бы ужасно неудобно», «Выглядит потенциально больно для меня».

Кроме того, пользователи отметили, что такие ногти на ногах потенциально опасны: они могут разорвать простыни ночью или расцарапать рядом спящего человека.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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