«Это просто невыносимо»: женщина рассказала, как тяжело ей жить с грудью 12 размера

Кроме того, пышные формы повлияли на уверенность Хелен в себе, потому что она просто не может носить ту одежду, которая ей нравится – из топов ее грудь выпадает, облегающие наряды привлекают нежелательное внимание, потому она постоянно прячет ее под мужскими футболками XXXL и мешковатыми толстовками, из-за чего кажется полнее, чем есть на самом деле.

«Я чувствую, будто меня прокляли. Некоторые женщины мечтают о больших сиськах, а я бы отдала все, чтобы у меня их вообще не было, – заявляет девушка. – Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от груди, я делаю яркий макияж, наношу большое количество подводки для глаз, чтобы люди, наконец, стали смотреть мне в лицо, а не в декольте».