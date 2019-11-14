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«Это просто невыносимо»: женщина рассказала, как тяжело ей жить с грудью 12 размера

Жительница британского города Брайтон Хелен Кристи заявила, что ее гигантская грудь сделала ее существование невыносимым, потому она мечтает об операции по ее уменьшению.

Об этом 26-летняя британка рассказала на сайте Justgiving.com. По ее словам, она постоянно страдает от социальной тревоги, депрессии, болей в спине и шее, проблем со сном и невозможности заниматься спортом. Хелен признается, что грудь 12 размера начала очень быстро расти, когда ей исполнилось 16 лет. И этот факт стал предметом постоянных насмешек одноклассников и попыток познакомиться с ней, поступавших от взрослых мужчин.

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Фото: facebook

Кроме того, пышные формы повлияли на уверенность Хелен в себе, потому что она просто не может носить ту одежду, которая ей нравится – из топов ее грудь выпадает, облегающие наряды привлекают нежелательное внимание, потому она постоянно прячет ее под мужскими футболками XXXL и мешковатыми толстовками, из-за чего кажется полнее, чем есть на самом деле.

«Я чувствую, будто меня прокляли. Некоторые женщины мечтают о больших сиськах, а я бы отдала все, чтобы у меня их вообще не было, – заявляет девушка. – Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от груди, я делаю яркий макияж, наношу большое количество подводки для глаз, чтобы люди, наконец, стали смотреть мне в лицо, а не в декольте».

Большая грудь приносит не только психологические, но и физические страдания Хелен: у нее начались проблемы со здоровьем – она не может нормально спать, потому что из-за ее тяжести не может нормально дышать, под грудью у нее сильная сыпь, постоянно болит спина и задняя часть шеи, а на плечах постоянные натертости от бретелек бюстгальтера. Кстати, белье подходящего размера ей найти тоже непросто – оно очень дорогое и быстро изнашивается, но не поддерживать бюст она просто не может – это очень больно. Из-за постоянных проблем со здоровьем, виной которым стал ее собственный бюст, у девушки развилась депрессия, и специалист выписал ей антидепрессанты. После этого Кристи приняла решение во что бы то ни стало уменьшить грудь, но страховка не покрывает эти расходы, а собственных денег ей не хватает, потому девушка открыла сбор в Интернете, чтобы получить необходимые ей 3000£ (около 250 000 рублей).

Фото: vostock-photo, facebook

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