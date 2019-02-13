«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников

«Wow!!! Лера, вам идет», «Это нереальная красота», «Вот это супер Лера», «Какая красивая», «Минимум косметики и как хорошо Вам», «Волосы заколоты, а на самом деле длинные. Хорошо смотрится. Загадочный образ», «Голливуд!!!», «Вообще на себя не похожа, но все равно чертовски хороша», «Кинодива 50-х))). Сколько вам тут лет ,если не секрет?», «Валерия Монро», «Вы на этом фото чем-то похожи на Любовь Орлову», «Марлен Дитрих», «Красивая! Похожа на Гвен Стефани», «Красиво! Не похожа, ассоциация у меня с Шерон Стоун "основной инстинкт"», «А мне похожа нп Уму Турман», «Просто куколка», «Очень идет этот образ», — обсуждают поклонники в комментариях.