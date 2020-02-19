Фото маникюра без указания имени автора исходного снимка разместили в группе на Facebook, которая называется That’s It, I’m Nail Shaming, где любят обсуждать самые странные, нелепые, неаккуратные и действительно ужасные творения мастеров ногтевого сервиса. На снимке отчетливо видно, что оставшаяся анонимной молодая женщина проткнула свои длинные ногти, покрытые серым лаком, черным пирсингом, внешне сильно напоминающим гвозди. Пользовательница, поделившаяся снимком, ехидно подписала его: «Нашла дома пирсинг, не знала, что с ним делать, потому украсила им ногти. Не была готова к тому, что получится». В комментариях под фотографией пользователи в пух и прах раскритиковали маникюр, назвав его просто ужасным: «Это не ногти, а какие-то чудовища», «Мне кажется, что это совсем неудобно», «Ха-ха-ха! Очень смешные и нелепые ногти», «Быстро взглянув на первое изображение, сначала подумала, что это муравьи, атаковавшие руки», «А что вы вообще можете делать по дому с этими уродцами?». Однако не все были столь категоричны. Нашлись и те, кому подобный дизайн ногтей пришелся по вкусу. «А мне действительно очень нравится, что получилось, но не могу не признать, что это непрактично», «Я влюбилась в эти серые ногти с гвоздями. Мне кажется, такой маникюр надо попробовать всем» – вот лишь немногие из одобрительных комментариев, которые были написаны в ответ на жесткую критику.Фото: facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!