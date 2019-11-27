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«Это мое время и моя красота»: 60-летняя Лариса Гузеева восхитила поклонников «неприбранным» фото после бани

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лариса Гузеева на съемках

Фото: Instagram Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева не боится выглядеть естественной.

Поклонники Ларисы Гузеевой обожают ее за прямоту и естественность. Ей ничего не стоит высказать свое резкое мнение в эфире «Первого канала» или показать себя такой, какая она есть — без фотошопа, в повседневной или даже домашней одежде.

«Выходной! После бани... Это мое время и моя красота», — написала она под новым снимком.

«Уютная такая», «Банька молодит», «Шикарное декольте. Такую красоту нельзя прятать», «Блаженство!!!Я Вами Восхищаюсь!!!», «Вы наше достояние! Красота!!!», «Вот я на вас смотрю — вы прям женщина. Хочется ровняться на вас», «Ларис, с легким паром! Салфетки-красота! Да у тебя в доме все красивое! Потому что ты красивая», «Как уютно! А Вы, как всегда, потрясающе шикарны», «Как посмотрю вашу передачу сразу настроение поднимается», «Приятного чаепития», — комментируют поклонники.

Фото и видео: instagram

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