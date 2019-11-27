«Это мое время и моя красота»: 60-летняя Лариса Гузеева восхитила поклонников «неприбранным» фото после бани

Поклонники Ларисы Гузеевой обожают ее за прямоту и естественность. Ей ничего не стоит высказать свое резкое мнение в эфире «Первого канала» или показать себя такой, какая она есть — без фотошопа, в повседневной или даже домашней одежде.

«Выходной! После бани... Это мое время и моя красота», — написала она под новым снимком.