Запах дезодоранта вывел 13-летнего школьника из трехнедельной комы

13-летний школьник оказался в отделении скорой помощи из-за несчастного случая на реке Эдем, сообщает британское онлайн-издание Daily Mail. Он с друзьями катался на лодке и упал в ледяную воду. Мальчик не умел плавать и камнем пошел ко дну. Прежде чем его вытащили из воды, прошло примерно 25 минут. Безжизненное тело подростка доставили в больницу на вертолете, в пути его пришлось реанимировать.

Врачи смогли спасти Какперу жизнь, но он впал в кому. Родные пытались вернуть его в сознание, его мать, Виолетта Краузе, рассказывает: «Мы перепробовали абсолютно все способы, чтобы заставить его очнуться: часами разговаривали с ним, включали его любимую музыку, держали его за руку – все было бесполезно».

В один из дней медсестра предложила молодой женщине принести из дома туалетные принадлежности ее сына, так как она хотела помыть его. Виолетта в числе прочего принесла и любимый дезодорант сына, которым он пользовался каждый день. Как только она распылила его по палате, мальчик открыл глаза.

«Это было настоящее чудо. Как только я распылила дезодорант, он сразу очнулся. Видимо, Какпер вспомнил, что это его любимый запах, – делится миссис Краузе, – я просто не могла поверить в происходящее!»

Сегодня подросток уже вполне здоров и практически полностью восстановился после трехнедельной комы: у него все еще остались небольшие проблемы с речью и подвижностью правой руки. Мальчик очень благодарен докторам, медсестрам и спасателям за то, что так отчаянно боролись за его жизнь, и добавляет, что намерен всего пользоваться только этим дезодорантом, так как он для него теперь счастливый талисман.