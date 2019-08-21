Естественный макияж и тонкая талия: Моника Беллуччи в белоснежном купальнике снялась для обложки модного глянца

Фотография обложки размещена на официальной странице издания в социальной сети Instagram. На снимке Моника Беллуччи позирует, лежа в воде в белоснежном купальнике с корсетом, подчеркивающим талию, пышный бюст и великолепную фигуру в целом.
В фотосессии сделан акцент на естественность: волосы актрисы «едва тронуты» мокрой укладкой и уложены волнами на плечи, а на лице – легкий, практически незаметный макияж. Снимок получился солнечным и очень летним.
Издатели журнала сопроводили анонс обложки интригующей подписью:
«В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас по настоящему важно. У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущем. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин».
Пользователи социальной сети по достоинству оценили обложку и внешний вид звезды: «Замечательная обложка! Моника прекрасна, впрочем, как обычно», «Фантастическая!!!», «Красота, которую нельзя ни с чем сравнить», «Моника всегда красивая, горячая штучка», — прокомментировали они.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: globallookpress. Instagram
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