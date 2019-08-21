Естественный макияж и тонкая талия: Моника Беллуччи в белоснежном купальнике снялась для обложки модного глянца

Пользователи социальной сети по достоинству оценили обложку и внешний вид звезды: «Замечательная обложка! Моника прекрасна, впрочем, как обычно», «Фантастическая!!!», «Красота, которую нельзя ни с чем сравнить», «Моника всегда красивая, горячая штучка», — прокомментировали они.