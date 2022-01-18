Естественная сушка волос вреднее фена — доказано учеными

После этого исследователи замеряли содержание влаги, проверяли наличие разрушений, состояние цвета волос. Многократное повторение процедуры привело к повреждению наружного слоя кутикулы волоса только при сушке в 95 °С. При сушке феном на температуре с 47 °С и до 95 °С наблюдаются поднятие и трещины на кутикуле, но они минимальны.

Важным открытием стало то, что лишь естественно высушенная группа показала выпуклость, которая является признаком поврежденного комплекса клеточных мембран (ККМ). В мокром состоянии волос набухает, что негативно сказывается на ККМ. Чем дольше волосы остаются в мокром состоянии, тем больше риск повреждения ККМ.

Цвет волос быстрее всего изменился в 1-й (естественная сушка) и 4-й (максимальная температура сушки) группах. Это произошло уже после десяти процедур.

Ученые сделали вывод, что естественная сушка наносит больше повреждений, чем второй метод. Сушка феном на низких температурах вызывает наименьший подъем кутикулы, не изменяя КММ, и не нарушает слои кутикулы при просвечивании.

Не отказывайтесь от фена, используйте его безопасные режимы, не держите волосы мокрыми долгое время.