Есть еще порох! 52-летняя Элизабет Херли носит мини-платья и демонстрирует худые ноги

Лиз Херли обладает прекрасной подтянутой фигурой и подчеркивает это свое несомненное достоинство практически в каждом посте в Instagram. На днях она опубликовала снимок в коротком спортивном платье, показав стройные ноги.
Поклонники осыпали актрису комплиментами: «Великолепная Элизабет», «Богиня!», «Как вам удается так потрясающе выглядеть? Просто идеально».
Напомним, летом прошлого года Элизабет рассталась с миллиардером Дэвидом Фостером и с тех пор, по собственному признанию, «завязала со свиданиями». У звезды есть 15-летний сын Дэмиан от другого миллиардера Стива Бинга.
Фото: Instagram