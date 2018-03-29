Есть еще порох! 52-летняя Элизабет Херли носит мини-платья и демонстрирует худые ноги

Лиз Херли обладает прекрасной подтянутой фигурой и подчеркивает это свое несомненное достоинство практически в каждом посте в Instagram. На днях она опубликовала снимок в коротком спортивном платье, показав стройные ноги.

Поклонники осыпали актрису комплиментами: «Великолепная Элизабет», «Богиня!», «Как вам удается так потрясающе выглядеть? Просто идеально».