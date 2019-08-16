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«Если ты большая девочка, ты понимаешь»: plus-size модель Тесс Холидей рассмешила поклонников видео подготовки к выходу на красную дорожку

Тесс Холидей – одна из самых востребованных plus-size моделей в мире также известна своим отменным чувством юмора и самоиронией. На сей раз она показала смешной и жаркий бэкстейдж о том, как готовится выйти на красную дорожку одного из мероприятий.

34-летняя Тесс, весящая 155 килограммов, очень уверенная в себе женщина, а потому не страдает от того, что она, по мнению многих, не обладает совершенной фигурой. Несмотря на критику в свой адрес, она гордится своими формами и является одной из самых востребованных моделей в своем сегменте.

На сей раз Холидей решила поделиться в своем Instagram небольшим видео, на котором показала поклонникам закулисье подготовки к выходу на красную ковровую дорожку фестиваля «Бьютикон», проходившего в Лос-Анджелесе.

В ролике модель уже облачена в красивое платье терракотового цвета, ее волосы уложены в элегантную прическу, а визажист трудится, доводя до совершенства макияж. Но изюминка ролика заключалась в том, что все это время сама Тесс обмахивала свои ноги веером, а помощник сушил ее декольте и грудь феном, потому что из-за жары и лишнего веса звезда уже успела вспотеть, что могло подпортить безупречность образа.

«Если ты большая девочка, ты меня понимаешь», - написала под видео Тесс Холидей.

Поклонники по достоинству оценили видео своей любимицы, найдя его забавным и очень правдивым: «Ха-ха! Вот она настоящая красота!», «Это я сегодня утром после прогулки на работу. Эта жара нас доконает!», «О, я понимаю! Вот почему я все время держу веер в сумочке», «Дааа! Груди тоже надо дышать!», «Спасибо за то, что вы так честны с нами».

Также многие из подписчиков попросили Тесс поделиться еще какими-нибудь трюками, которые она использует, чтобы выглядеть безупречно.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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