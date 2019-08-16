«Если ты большая девочка, ты понимаешь»: plus-size модель Тесс Холидей рассмешила поклонников видео подготовки к выходу на красную дорожку

На сей раз Холидей решила поделиться в своем Instagram небольшим видео, на котором показала поклонникам закулисье подготовки к выходу на красную ковровую дорожку фестиваля «Бьютикон», проходившего в Лос-Анджелесе.

В ролике модель уже облачена в красивое платье терракотового цвета, ее волосы уложены в элегантную прическу, а визажист трудится, доводя до совершенства макияж. Но изюминка ролика заключалась в том, что все это время сама Тесс обмахивала свои ноги веером, а помощник сушил ее декольте и грудь феном, потому что из-за жары и лишнего веса звезда уже успела вспотеть, что могло подпортить безупречность образа.