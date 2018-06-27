«Если буду полной, муж отправит на трансфер»: Погребняк призналась, почему ест одни салаты и изнуряет себя тренировками

Мария и Павел Погребняки вместе уже более 15 лет. Недавно влюбленные отметили годовщину отношений и показали свой романтичный ужин в одной из телепередач. Во время еды Мария внезапно напомнила мужу о шутливом обещании, которое он ей когда-то дал.

«Помнишь, ты даже говорил, что если я буду полной, ты меня на трансфер отправишь? Я не хочу попасть в трансферное окно и, пожалуй, съем только салатик», — заявила многодетная мама супругу.