Пышнотелая красотка поделилась кадрами, сделанными для нового каталога модных купальников.

30-летняя Эшли Грэм, являющаяся одной из самых популярных моделей plus-size, представила новую коллекцию купальников для бренда Swimsuits For All, а помогла ей в этом мама — 53-летняя Линда Грэм. Благодаря свежим снимкам, опубликованным семьей Грэм в Instagram, пользователи Сети поняли, от кого Эшли унаследовала свои шикарные формы.

Публикация от Linda Graham (@themamagraham) Фев 5, 2018 в 5:01 PST

«С детства моей ролевой моделью была мама, именно она помогла мне обрести уверенность в себе. Мама несла бодипозитив в массы еще до того, как это стало мейнстримом. Ее отношение к собственному телу и способность нравиться себе любой сформировали мою самооценку. Лучшего варианта для этой рекламной кампании и придумать было нельзя. Плюс мама очень хороша и великолепно выглядит в купальниках», — рассказала модель о новой рекламной кампании.

Мама Эшли также прокомментировала свое участие в задумке дочери: «Мне кажется, я не надевала бикини с 80-х. Думаю, я не осмелилась бы предстать в таком виде без Эшли. Эта кампания очень важна для меня как раз из-за моей дочери: она — мой источник вдохновения и заставляет меня в свои 53 года снова гордиться своим телом».

Публикация от Linda Graham (@themamagraham) Фев 6, 2018 в 8:01 PST