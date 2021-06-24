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Эшли Грэм призвала не стесняться своего тела и не скрываться в жару под одеждой

33-летняя американская модель Эшли Грэм до сих пор не пропадает с обложек глянцевых журналов. Она — модель plus-size, которая изменила мировые стандарты красоты и доказала, что размер одежды не имеет значения. Несмотря на свои пышные формы, девушка активно снимается в рекламе нижнего белья и купальников. Несколько дней назад звезда решила поддержать крупных девушек, которые комплексуют по поводу фигуры.
Эшли Грэм

Эшли Грэм обратилась к своей аудитории в личном Instagram-аккаунте с помощью публикации соответствующего поста. Она сделала подборку фотографий девушек с излишками фигуры и призывала не стесняться себя. «На улице погода становится все жарче, я знаю, что многим людям трудно оголяться, носить меньше одежды и показывать участки тела, которые обычно были скрыты», — написала в комментарии героиня материала.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм в голубом купальнике

Фото: Instagram ashleygraham

Модель надеется, что ее поклонницы с лишними сантиметрами увидят публикацию и вдохновятся откровением девушек на фото, а также полюбят свою кожу даже с растяжками. «Там жарко и вы не позволяйте своему разуму мешать вам наслаждаться жизнью в полной мере, и не забывайте говорить себе “я люблю тебя” каждый день», — заключила Эшли.

Фото: Instagram ashleygraham

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