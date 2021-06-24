Эшли Грэм призвала не стесняться своего тела и не скрываться в жару под одеждой

Модель надеется, что ее поклонницы с лишними сантиметрами увидят публикацию и вдохновятся откровением девушек на фото, а также полюбят свою кожу даже с растяжками. «Там жарко и вы не позволяйте своему разуму мешать вам наслаждаться жизнью в полной мере, и не забывайте говорить себе “я люблю тебя” каждый день», — заключила Эшли.