Эшли Грэм призвала не стесняться своего тела и не скрываться в жару под одеждой
Эшли Грэм обратилась к своей аудитории в личном Instagram-аккаунте с помощью публикации соответствующего поста. Она сделала подборку фотографий девушек с излишками фигуры и призывала не стесняться себя. «На улице погода становится все жарче, я знаю, что многим людям трудно оголяться, носить меньше одежды и показывать участки тела, которые обычно были скрыты», — написала в комментарии героиня материала.
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Фото: Instagram ashleygraham
Модель надеется, что ее поклонницы с лишними сантиметрами увидят публикацию и вдохновятся откровением девушек на фото, а также полюбят свою кожу даже с растяжками. «Там жарко и вы не позволяйте своему разуму мешать вам наслаждаться жизнью в полной мере, и не забывайте говорить себе “я люблю тебя” каждый день», — заключила Эшли.
Фото: Instagram ashleygraham
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