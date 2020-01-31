«Еще один сеанс может убить меня»: зависимой от солярия девушке грозят серьезные проблемы со здоровьем

Однако в начале 2020 года прозвучал страшный звоночек: девушка заметила, что на ее теле появилось огромное количество родинок, особенно много их было на руках и спине, на что обратила внимание и ее мать. Обеспокоенная женщина отвела дочь к врачу, который безапелляционно заявил, что это очень серьезная проблема, родинки обязательно надо проверить, и посоветовал остановиться и избегать солнечных лучей и уж тем более солярия.

Надя не восприняла слова специалистов с должной серьезностью и предпочла проигнорировать их рекомендации в пользу загорелой кожи, потому продолжила ежедневно ходить в солярий. Однако в середине января врачи вынесли свой вердикт: либо она избавляется от своей привычки сейчас, либо в ближайшем будущем просто умрет от рака кожи.