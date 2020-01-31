«Еще один сеанс может убить меня»: зависимой от солярия девушке грозят серьезные проблемы со здоровьем
Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка начала ходить в солярий в возрасте 15 лет, чтобы избавиться от подростковых высыпаний на коже. Однако вскоре она так втянулась в этот процесс, что стала посещать салон красоты ради этой процедуры ежедневно. «Я использовала солярий, чтобы избавиться от акне, это казалось очень простым решением, но оно превратилось в зависимость, потому что кому не нравится загорать и чувствовать себя хорошо». Дошло до того, что за прошлый год у Нади было 250 сеансов приема солнечных ванн.
Фото: facebook
Однако в начале 2020 года прозвучал страшный звоночек: девушка заметила, что на ее теле появилось огромное количество родинок, особенно много их было на руках и спине, на что обратила внимание и ее мать. Обеспокоенная женщина отвела дочь к врачу, который безапелляционно заявил, что это очень серьезная проблема, родинки обязательно надо проверить, и посоветовал остановиться и избегать солнечных лучей и уж тем более солярия.
Надя не восприняла слова специалистов с должной серьезностью и предпочла проигнорировать их рекомендации в пользу загорелой кожи, потому продолжила ежедневно ходить в солярий. Однако в середине января врачи вынесли свой вердикт: либо она избавляется от своей привычки сейчас, либо в ближайшем будущем просто умрет от рака кожи.
Фитнес-инструктор испытала настоящий шок и охарактеризовала свое состояние в посте в социальной сети Facebook как «самый громкий сигнал тревоги, заставивший ее проснуться»: «Врачи прямо заявили мне о том, что если я не прекращу загорать, рак кожи – это единственное будущее, которое у меня есть. Это ужасно. Люди не понимают, какое влияние на кожу оказывают солярии. Это определенно не стоит того». Девушка добавила, что по-настоящему испугалась за собственную жизнь и теперь призывает всех несколько раз подумать, прежде чем решиться на поход в солярий: «Ничто не пугало меня так сильно, как осознание того, что я собственными руками убиваю себя. Любому, у кого есть родинки или даже небольшие проблемы с кожей, я бы посоветовала вместо лежания на солнце поскорее записаться к врачу». Однако полностью отказаться от золотистого цвета кожи Надя не готова, а потому заменила солярий на хороший автозагар.
Фото: vostock-photo, facebook
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