Девушка сбросила 88 кило, обидевшись на оскорбления от парня с сайта знакомств

Несмотря на то, что весь мир уже не один год твердит о том, что внешность — не самое главное в человеке, некоторые до сих пор оценивают друг друга исключительно по длине ног, рельефности пресса или цвету глаз.

23-летняя Ханна Бин в течение трех месяцев общалась с парнем на сайте знакомств: они узнавали друг друга, сближались, созванивались по видеосвязи, регулярно обменивались новостями и мыслями о будущем. Все шло хорошо до момента, пока потенциальная парочка не решила встретиться в реальности.

«Я надеялся на лучшее, но ты не была похожа на девушку с фотографий! Сделай себе одолжение: ешь салаты и худей», — высказал раздосадованной девушке горе-возлюбленный.