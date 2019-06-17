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Девушка сбросила 88 кило, обидевшись на оскорбления от парня с сайта знакомств

Ханна Бин весила 170 килограммов, но в какой-то момент решила, что с этим нужно что-то делать.

Несмотря на то, что весь мир уже не один год твердит о том, что внешность — не самое главное в человеке, некоторые до сих пор оценивают друг друга исключительно по длине ног, рельефности пресса или цвету глаз.

23-летняя Ханна Бин в течение трех месяцев общалась с парнем на сайте знакомств: они узнавали друг друга, сближались, созванивались по видеосвязи, регулярно обменивались новостями и мыслями о будущем. Все шло хорошо до момента, пока потенциальная парочка не решила встретиться в реальности.

«Я надеялся на лучшее, но ты не была похожа на девушку с фотографий! Сделай себе одолжение: ешь салаты и худей», — высказал раздосадованной девушке горе-возлюбленный.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Как передает британское издание Daily Star, Ханна чувствовала себя раздавленной: она долгое время не могла заходить в приложение для знакомств, перестала комфортно себя ощущать в собственном теле, но в итоге нашла выход: сосредоточилась на любви к себе и своему телу и, конечно, начала худеть. На смену шести литрам лимонада в день пришло правильное питание, спортзал и чирлидинг.

«Не думаю, что я когда-нибудь выглядела здорово. В детстве мой вес был выше нормы, в школе надо мной все издевались. Но сейчас жизнь полностью изменилась: каждый день я чувствую себя отлично», — откровенничает Ханна Бин.

Сейчас девушка весит 82 килограмма: кроме изменения образа жизни она также прибегнула к операции на желудок, что помогло ей потерять лишний вес. Она и сейчас продолжает искать любовь на сайте знакомств и привыкает к повышенному вниманию со стороны мужчин и комплиментам по поводу своего нового внешнего вида.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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