Девушка сбросила 88 кило, обидевшись на оскорбления от парня с сайта знакомств

Несмотря на то, что весь мир уже не один год твердит о том, что внешность — не самое главное в человеке, некоторые до сих пор оценивают друг друга исключительно по длине ног, рельефности пресса или цвету глаз.
23-летняя Ханна Бин в течение трех месяцев общалась с парнем на сайте знакомств: они узнавали друг друга, сближались, созванивались по видеосвязи, регулярно обменивались новостями и мыслями о будущем. Все шло хорошо до момента, пока потенциальная парочка не решила встретиться в реальности.
«Я надеялся на лучшее, но ты не была похожа на девушку с фотографий! Сделай себе одолжение: ешь салаты и худей», — высказал раздосадованной девушке горе-возлюбленный.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как передает британское издание Daily Star, Ханна чувствовала себя раздавленной: она долгое время не могла заходить в приложение для знакомств, перестала комфортно себя ощущать в собственном теле, но в итоге нашла выход: сосредоточилась на любви к себе и своему телу и, конечно, начала худеть. На смену шести литрам лимонада в день пришло правильное питание, спортзал и чирлидинг.
«Не думаю, что я когда-нибудь выглядела здорово. В детстве мой вес был выше нормы, в школе надо мной все издевались. Но сейчас жизнь полностью изменилась: каждый день я чувствую себя отлично», — откровенничает Ханна Бин.
Сейчас девушка весит 82 килограмма: кроме изменения образа жизни она также прибегнула к операции на желудок, что помогло ей потерять лишний вес. Она и сейчас продолжает искать любовь на сайте знакомств и привыкает к повышенному вниманию со стороны мужчин и комплиментам по поводу своего нового внешнего вида.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!