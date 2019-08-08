passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Эмили Ратажковски с волосатыми подмышками украсила собой страницы Harper’s Bazaar

Эмили Ратажковски поучаствовала в смелой фотосессии.

Мода на естественность прорывается на страницы глянца. Одна из самых сексуальных девушек современности, 28-летняя Эмили Ратажковски, снялась в откровенной фотосессии, на одном из кадров продемонстрировав волосатые подмышки.

Снимок, который сделал известный фотограф Майкл Аведон, появится на страницах сентябрьского выпуска американского Harper’s Bazaar.

Журнал приводит выдержку из эссе, которое написала модель по заданию редакции: «Конечно я понимаю, что большая часть моих действий тех времен, когда я исследовала, что значит быть девочкой, находились под сильным гнетом женоненавистнической культуры. Я также понимаю, что многие способы, которые я использую, чтобы оставаться "сексуальной", критикуются женоненавистниками. Но мне комфортно так, и это мой выбор, верно? Разве феминизм — это не про свободу выбора?»

А как относитесь вы к подобным проявлениям натуральной красоты?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!