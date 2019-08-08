Эмили Ратажковски с волосатыми подмышками украсила собой страницы Harper’s Bazaar

Снимок, который сделал известный фотограф Майкл Аведон, появится на страницах сентябрьского выпуска американского Harper’s Bazaar.

Журнал приводит выдержку из эссе, которое написала модель по заданию редакции: «Конечно я понимаю, что большая часть моих действий тех времен, когда я исследовала, что значит быть девочкой, находились под сильным гнетом женоненавистнической культуры. Я также понимаю, что многие способы, которые я использую, чтобы оставаться "сексуальной", критикуются женоненавистниками. Но мне комфортно так, и это мой выбор, верно? Разве феминизм — это не про свободу выбора?»

А как относитесь вы к подобным проявлениям натуральной красоты?