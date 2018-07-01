Эмили Ратажковски едва прикрыла пышную грудь и впалый живот на роскошной яхте

За блогом Эмили Ратажковски следит уже более 18 миллионов пользователей Instagram. Хрупкая брюнетка с завидной регулярностью радует своих подписчиков новыми откровенными фотографиями. Сегодня накал страстей в блоге модели превысил все возможные значения: она опубликовала фото и видео, на которых она запечатлена на белой яхте, в откровенном купальнике.
Подписчики восхищены формами Эмили: 27-летняя звезда может похвастаться не только тонкой талией и впалым животом, но и пышной грудью. Модель знает свои сильные стороны и умело использует их для привлечения к себе внимания.
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Фото: instagram