Эмили Ратажковски едва прикрыла пышную грудь и впалый живот на роскошной яхте

Подписчики восхищены формами Эмили: 27-летняя звезда может похвастаться не только тонкой талией и впалым животом, но и пышной грудью. Модель знает свои сильные стороны и умело использует их для привлечения к себе внимания.

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Фото: instagram