«Ем на ужин отварную курицу»: Агата Муцениеце поделилась рецептом быстрого похудения

Внимательные подписчики блога Агаты Муцениеце заметили: в последнее время она выглядит заметно стройнее, чем обычно.

«На отдыхе (Агата недавно вернулась из ОАЭ, — Прим.ред.) я отказалась от вредной еды, начала бегать и есть маленькими порциями. На самом деле получилось это случайно — просто на жаре легче переносится голод, да и загар, кстати, добавляет эффект стройности», — прокомментировала она свои трансформации в беседе с Peopletalk.

Агата рассказала, что она старалась есть больше белка: «С утра творог и яйца, на ужин — крупы или мясо. Сбросила всего два килограмма, но тело заметно подтянулось. <...> У меня есть идеальный рецепт похудения: есть на ужин отварную курицу. Это практически чистый белок, поэтому после такого приема пищи долго не хочется есть».