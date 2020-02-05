«Ем на ужин отварную курицу»: Агата Муцениеце поделилась рецептом быстрого похудения
Внимательные подписчики блога Агаты Муцениеце заметили: в последнее время она выглядит заметно стройнее, чем обычно.
«На отдыхе (Агата недавно вернулась из ОАЭ, — Прим.ред.) я отказалась от вредной еды, начала бегать и есть маленькими порциями. На самом деле получилось это случайно — просто на жаре легче переносится голод, да и загар, кстати, добавляет эффект стройности», — прокомментировала она свои трансформации в беседе с Peopletalk.
Агата рассказала, что она старалась есть больше белка: «С утра творог и яйца, на ужин — крупы или мясо. Сбросила всего два килограмма, но тело заметно подтянулось. <...> У меня есть идеальный рецепт похудения: есть на ужин отварную курицу. Это практически чистый белок, поэтому после такого приема пищи долго не хочется есть».
Поддерживать результат Муцениеце планирует с помощью диеты и спортзала, когда в Москве погода станет лучше, начнет бегать. Возможно, ей удастся достичь веса мечты — 53 килограмма. Сейчас Агата весит 56/57 килограммов.
Фото и видео: instagram
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