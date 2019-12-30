Елизавета Пескова рассказала, какие бьюти-привычки россиянок вызывают насмешки у французов

Как известно, Лиза Пескова долгое время провела во Франции, где получила образование и работала, решила сравнить в своем онлайн-дневнике, который ведет в социальной сети Instagram, особенности менталитета русских и европейцев.

«У них до сих пор существует представление о русском стиле, полным логотипов, блесток, накладных ресниц и ногтей. Мои друзья и одногруппники всегда прикалывались надо мной, когда я красила ногти в розовый, наращивала самые натуральные ресницы (да, сейчас я этим больше не занимаюсь, и слава Богу) или надевала свой любимый (черный, даже не розовый) спортивный костюм. У европейцев даже в салонах красоты 3D-объем ресниц называется volume russe», – написала Пескова в своем микроблоге.