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Елизавета Пескова рассказала, какие бьюти-привычки россиянок вызывают насмешки у французов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Старшая дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Владимира Путина, поделилась о том, какие элементы стиля и бьюти-привычки наших соотечественниц вызывают непонимание у европейцев.

Как известно, Лиза Пескова долгое время провела во Франции, где получила образование и работала, решила сравнить в своем онлайн-дневнике, который ведет в социальной сети Instagram, особенности менталитета русских и европейцев.

«У них до сих пор существует представление о русском стиле, полным логотипов, блесток, накладных ресниц и ногтей. Мои друзья и одногруппники всегда прикалывались надо мной, когда я красила ногти в розовый, наращивала самые натуральные ресницы (да, сейчас я этим больше не занимаюсь, и слава Богу) или надевала свой любимый (черный, даже не розовый) спортивный костюм. У европейцев даже в салонах красоты 3D-объем ресниц называется volume russe», – написала Пескова в своем микроблоге.

Девушка со смехом добавила, что в то время ее представления о красоте разделяли исключительно ливанец и сенегалка, и объяснила это тем, что российская и восточная бьюти-индустрии имеют много общего. Также, по мнению Песковой, многие французы уверены, что русские девушки мечтают удачно выйти замуж, чтобы больше никогда в жизни не работать. Однако относительно трудолюбия русских стереотипов у европейцев гораздо меньше: Лиза отметила, что студенты из России считаются одними из самых серьезных, начитанных и образованных, а в работе наши соотечественники – талантливые и очень работоспособные.

Фото: Instagram

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