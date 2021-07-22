Элизабет Тейлор и еще 9 знаменитых женщин, которые сами сделали предложение своим избранникам
Соответствующий материал опубликовали в издании Insider.
В 2005 году, когда гонщик по мотокроссу Кэри Харт учувствовал в соревнованиях, его возлюбленная Пинк подняла с трибун плакат с надписью: «Ты выйдешь за меня?». На тот момент молодой человек продолжил состязаться, и девушка подняла вверх новый плакат с уточнением: «Серьезно!». В результате Кэри не смог отказать Пинк и они поженились в Коста-Рике в 2006 году. Сегодня у них двое общих детей.
Фото: Globallook
Поначалу Дэкс Шепард и Кристен Белл не хотели узаконивать свои отношения, однако спустя время Кристен написала своему молодому человеку в социальной сети Twitter «@daxshepard1 ты выйдешь за меня замуж? #marriageequality #loveislove», — написала она, на что он ответил: «Черт возьми, да!».
Фото: Globallook
В недавнем американском шоу актер Джошуа Джексон рассказал о своей истории любви. По его словам, отношения с Джоди Тернер-Смит — лучший выбор, который он когда-либо делал. «В канун Нового года мы были в Никарагуа. Это было очень красиво и невероятно романтично. Мы шли по пляжу, и она попросила меня жениться на ней. Я не знал, но она была совершенно непреклонна, и она была права», — рассказал Джошуа. В прошлом году у них родилась дочь.
Фото: Globallook
Диана фон Фюрстенберг изначально несколько раз отклоняла предложения Барри Диллера, а когда решилась на этот серьезный шаг, взяла дело в свои руки. В одном из интервью Диана рассказала, как предложила жениться на себе своему возлюбленному: «Однажды я не знала, что подарить Барри на день рождения, позвонила ему и сказала: "Знаешь, если хочешь, на твой день рождения я выйду за тебя замуж"». На такое неожиданное предложение мужчина ответил: «Посмотрим, смогу ли я это устроить».
Фото: Globallook
Элизабет Тейлор выходила замуж 8 раз. Вместе с тем во время отношений с актером Майклом Уайлдингом она впервые взяла инициативу на себя и сама сделала предложение руки и сердца своему кавалеру. Однако их брак продлился 5 лет, в котором родилось двое детей.
Фото: Globallook
Известная судья Джуди Шейндлин однажды была в браке, который продлился 12 лет. После чего она встретила своего нынешнего мужа в баре. Он выражал двойственное отношение к важности брака, тогда Джуди сама попросила его жениться на ней и выбрать дату.
Фото: Globallook
Хейли Лу Ричардсон рассказала, как она в 2019 году сделала предложение своему молодому человеку Бретту Дайеру: «Ни один из нас далеко не романтик, так что ничего не планировалось. Он сидел и ел пиццу, параллельно рассказывая мне анекдот, который Шайа Лабаф сказал в интервью, и он вроде притворялся этим актером, объясняя шутку. И по какой-то причине я просто перебила его со словами: "Хочешь жениться на мне?"».
Фото: Globallook
В 2004 году Федерлайн и Спирс летели из Ирландии в Нью-Йорк, когда певица вдруг спросила возлюбленного, женится ли он на ней. Брак продлился не долго, через 3 года пара развелась.
Фото: Globallook
Хотя Отунга сам сделал предложение Хадсон, это случилось в день ее рождения, она отплатила ему тем же: кольцом в пять карат. Спустя 10 лет совместной жизни в 2017 году они объявили о своем расставании.
Фото: Globallook
Гретхен Росси по всем традициям трепетного момента опустилась на одно колено и сказала Слэйду Смайли: «С этим кольцом, я надеюсь, ты скажешь "да" и выйдешь за меня, также надеюсь, что у нас будет замечательная, сказочная, может быть, не идеальная, но счастливая жизнь вместе». В свою очередь Слэйд тоже опустился на одно колено, чтобы ответить: «Да!».
Правда пара до сих пор официально не зарегистрирована, хотя они носят обручальные кольца и называют друг друга мужем и женой, а в 2019 году у них родилась дочь.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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