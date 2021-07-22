Элизабет Тейлор и еще 9 знаменитых женщин, которые сами сделали предложение своим избранникам

В недавнем американском шоу актер Джошуа Джексон рассказал о своей истории любви. По его словам, отношения с Джоди Тернер-Смит — лучший выбор, который он когда-либо делал. «В канун Нового года мы были в Никарагуа. Это было очень красиво и невероятно романтично. Мы шли по пляжу, и она попросила меня жениться на ней. Я не знал, но она была совершенно непреклонна, и она была права», — рассказал Джошуа. В прошлом году у них родилась дочь.