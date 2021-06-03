Элизабет Херли раскрыла свои способы по сохранению стройности, доступные всем

Звезда призналась, что во время изоляции из-за пандемии коронавируса ей было не легко. Несмотря на то, что она провела карантин в огромной особняке, там есть, где разгуляться, активность Лиз снизилась и прибавила ей пару лишних килограммов. «Первая блокировка нас очень напугала. У меня жили моя мать, ее сестра, им обеим по 80 лет, и еще одна подруга, а у них у всех очень плохой иммунитет и мы полностью изолировали себя. Спустя время я стала выходить за покупками, единственная, кто вышел из дома в защитном костюме, чтобы сделать покупки, что сказалось на моей фигуре», — сказала героиня материала.