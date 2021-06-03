Элизабет Херли раскрыла свои способы по сохранению стройности, доступные всем
В беседе с изданием Mirror Элизабет Херли поделилась секретом своей стройности. По ее словам, она «уже 100 лет не была в спортзале». Знаменитость утверждает, что уборка по дому поможет вам избавиться от лишних килограммов или не набрать их: «Если вы не ведете активный образ жизни, когда становитесь старше, вам будет все труднее удерживать вес. Домашние дела, даже чистка плинтусов, может сжечь много калорий, есть много вещей, которые мы можем сделать. Я очень активна на улице и дома, когда бегаю по лестнице и переношу вещи, поэтому я думаю, что сжигаю много калорий». Она также старается не есть мучное и сладости.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: globallook
Звезда призналась, что во время изоляции из-за пандемии коронавируса ей было не легко. Несмотря на то, что она провела карантин в огромной особняке, там есть, где разгуляться, активность Лиз снизилась и прибавила ей пару лишних килограммов. «Первая блокировка нас очень напугала. У меня жили моя мать, ее сестра, им обеим по 80 лет, и еще одна подруга, а у них у всех очень плохой иммунитет и мы полностью изолировали себя. Спустя время я стала выходить за покупками, единственная, кто вышел из дома в защитном костюме, чтобы сделать покупки, что сказалось на моей фигуре», — сказала героиня материала.
Фото: Globallook
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