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Элизабет Херли раскрыла свои способы по сохранению стройности, доступные всем

Британская звезда Лиз Херли удивляет поклонников своей красивой фигурой: она стройна и прекрасно выглядит, даже не скажешь, что знаменитости уже 55 лет. Примечательно, что Лиз не посещает спортзалы и не страдает от изнуряющих тренировок и жестких диет. Конечно, у нее есть собственные секреты, как поддерживать себя в форме. Она открыто делится со своими поклонниками рабочими вариантами поддержания стройности.

В беседе с изданием Mirror Элизабет Херли поделилась секретом своей стройности. По ее словам, она «уже 100 лет не была в спортзале». Знаменитость утверждает, что уборка по дому поможет вам избавиться от лишних килограммов или не набрать их: «Если вы не ведете активный образ жизни, когда становитесь старше, вам будет все труднее удерживать вес. Домашние дела, даже чистка плинтусов, может сжечь много калорий, есть много вещей, которые мы можем сделать. Я очень активна на улице и дома, когда бегаю по лестнице и переношу вещи, поэтому я думаю, что сжигаю много калорий». Она также старается не есть мучное и сладости.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Элизабет Херли, ноябрь 2019 года

Фото: globallook

Звезда призналась, что во время изоляции из-за пандемии коронавируса ей было не легко. Несмотря на то, что она провела карантин в огромной особняке, там есть, где разгуляться, активность Лиз снизилась и прибавила ей пару лишних килограммов. «Первая блокировка нас очень напугала. У меня жили моя мать, ее сестра, им обеим по 80 лет, и еще одна подруга, а у них у всех очень плохой иммунитет и мы полностью изолировали себя. Спустя время я стала выходить за покупками, единственная, кто вышел из дома в защитном костюме, чтобы сделать покупки, что сказалось на моей фигуре», — сказала героиня материала.

Фото: Globallook

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