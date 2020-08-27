Эльфийские уши и не только: какие пластические операции чаще всего делают россиянки
Пластическая хирургия в России с каждым годом становится не только все более популярной, но и доступной. Эксперт из Института пластической хирургии Ксения Дельник рассказала онлайн-порталу kp.ru, почему наши соотечественницы массово принялись улучшать свою внешность, а также какие операции у них наиболее востребованы.
Среди странных запросов, которые особенно популярны в последние годы, – эльфийские уши. «Наша молодежь сходит с ума! Месяц назад приходили две подруги и упрашивали сделать операцию за любую цену. Мы не выполняем эту операцию, так как считаем, что это не является эстетически красивым», – заявила Дельник. По ее словам, хотят модифицировать свои ушные раковины не только женщины, но и мужчины: некоторые просят сделать их будто бы сломанными в драке, считая, что так они будут выглядеть более брутально.
Еще одни из наиболее частых просьб – раздвоение языка и введение имплантов под кожу для имитации рогов, шишек и прочих бодимодификаций, такие процедуры часто проводят даже в обычных тату-салонах.Кроме того, эталонами женской красоты для россиянок по-прежнему считаются Анджелина Джоли и Меган Фокс с их пухлыми губами из зарубежных звезд, а также Виктория Лопырева и жена Джигана Оксана Самойлова из отечественных селебритис. В связи с этим наиболее популярных операций все еще числятся ринопластика (коррекция формы носа) и блефаропластика. По-прежнему актуален SMAS-лифтинг (круговая подтяжка лица).
Однако вместе с тем ежегодно растет количество людей, недовольных результатами пластики, и они ложатся под нож повторно. К примеру, по сравнению с 2018 годом на запрос на эстетическую коррекцию возрос на 20%, и эта тенденция очень устойчива. Среди таких пациентов есть как те, кто просто желает добиться идеала и готов ради этого на все, так и те, у кого предыдущая операция действительно прошла не совсем удачно и требуется переделка.
Фото: кадр из фильма "Властелин колец", кинопоиск.ру
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