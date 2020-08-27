Эльфийские уши и не только: какие пластические операции чаще всего делают россиянки

Еще одни из наиболее частых просьб – раздвоение языка и введение имплантов под кожу для имитации рогов, шишек и прочих бодимодификаций, такие процедуры часто проводят даже в обычных тату-салонах.Кроме того, эталонами женской красоты для россиянок по-прежнему считаются Анджелина Джоли и Меган Фокс с их пухлыми губами из зарубежных звезд, а также Виктория Лопырева и жена Джигана Оксана Самойлова из отечественных селебритис. В связи с этим наиболее популярных операций все еще числятся ринопластика (коррекция формы носа) и блефаропластика. По-прежнему актуален SMAS-лифтинг (круговая подтяжка лица).

Однако вместе с тем ежегодно растет количество людей, недовольных результатами пластики, и они ложатся под нож повторно. К примеру, по сравнению с 2018 годом на запрос на эстетическую коррекцию возрос на 20%, и эта тенденция очень устойчива. Среди таких пациентов есть как те, кто просто желает добиться идеала и готов ради этого на все, так и те, у кого предыдущая операция действительно прошла не совсем удачно и требуется переделка.

Фото: кадр из фильма "Властелин колец", кинопоиск.ру

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