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Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 46 килограммов

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Елена Степаненко
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65-летняя Елена Степаненко дала новое интервью и раскрыла секрет своего потрясающего похудения.

Недавно юмористка Елена Степаненко появилась на премьере своего шоу «Веселая, красивая» на телеканале «Россия 1» заметно постройневшей. Оказалось, Елена Григорьевна за последние полтора года избавилась почти от 50-ти килограммов! Как ей это удалось? Звезда рассказала в интервью журналу StarHit.

«Просто поняла — надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем», — заявила Степаненко.

Женщина также отметила, что благодаря занятиям плаванием в юности ее кожа сохранила упругость. «Сколько раз ни сбрасывала, никогда ничего не обвисало, обходилась без всяких пластических операций и физнагрузок. Сейчас плаваю только на отдыхе — в удовольствие, а не ради фигуры. Чтобы хорошо выглядеть, человек должен все делать в удовольствие», — уверена Елена Григорьевна.

Фото: Global Look Press, Starface, East News, Instagram

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