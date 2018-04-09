Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 46 килограммов

Недавно юмористка Елена Степаненко появилась на премьере своего шоу «Веселая, красивая» на телеканале «Россия 1» заметно постройневшей. Оказалось, Елена Григорьевна за последние полтора года избавилась почти от 50-ти килограммов! Как ей это удалось? Звезда рассказала в интервью журналу StarHit.

«Просто поняла — надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем», — заявила Степаненко.