Елена Подкаминская стала брюнеткой и нарвалась на комплименты и критику

Мнения поклонников разделились.

«Очень даже может быть», «Вы шикарны... в любом образе», «Сначала подумала, что это фото Шер», «Моника Беллуччи», «Мортиша», «Клеопатра», «Я не узнаю вас в гриме», «Вообще другой человек», «Только по глазам узнала», «Очень необычный образ! Было бы интересно увидеть Вас в новой роли», «Космический образ, просто шикарный», «Умопомрачительное лицо, завораживает», «Загадочная, таинственная, авантюрная и очень француженка. Или "новая девушка Бонда". Удачный образ», «Итальянка! Вам идет такой цвет волос», —хвалят одни.

«Неее, не надо. Этот цвет Вас взрослит, прибавляет годков, и хмурит», «Красавица, но выглядите так старше», «Нет, этот цвет и прическа Вас старит. Извините», «Вам прям простите пожалуйста под 50 на этом фото», «Мне нравитесь вы легкой, воздушной... А здесь так строгоооо», «Слишком строго и как-то серо», «Вам блонд идет лучше», «Вам с волнистыми русыми волосами лучше», «Когда кучерявая львица, то огонь», «Прежний цвет волос идет Вам намного больше», — критикуют другие.

А как считаете вы?