Елена Малышева почти не изменилась за десять лет

В рамках популярного в соцсетях флешмоба #10yearchallenge звезда Первого канала Елена Малышева опубликовала в Instagram фотографии, сделанные с разницей в десять лет.

«10 лет. Мой Старший сын еще не был женат и у меня не было двух прекрасных Внуков. 10 лет назад я уже была профессором и доктором медицинских наук. 10 лет назад еще был жив мой папа. 10 лет назад назад в эфире не было программы "Жить здорово". Выходила только программа "Здоровье" раз в неделю по субботам. В 2010-м году началась программа "Жить здорово". Это мои 10 лет», — написала она.