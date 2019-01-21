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Елена Малышева почти не изменилась за десять лет

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елены Малышевой

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57-летняя телеведущая Елена Малышева поучаствовала в популярном флешмобе.

В рамках популярного в соцсетях флешмоба #10yearchallenge звезда Первого канала Елена Малышева опубликовала в Instagram фотографии, сделанные с разницей в десять лет.

«10 лет. Мой Старший сын еще не был женат и у меня не было двух прекрасных Внуков. 10 лет назад я уже была профессором и доктором медицинских наук. 10 лет назад еще был жив мой папа. 10 лет назад назад в эфире не было программы "Жить здорово". Выходила только программа "Здоровье" раз в неделю по субботам. В 2010-м году началась программа "Жить здорово". Это мои 10 лет», — написала она.

Подписчики блога делают ей комплименты, отмечая, что любимица почти не изменилась за это время.

«Елена Васильевна забыла постареть))))», «За 10 лет изменился только халат», «Изменений вообще не видно) Становитесь все лучше и лучше с годами», «Вы в холодильнике живете?», «Ежедневный уход и уколы красоты творят чудеса», «Выглядит Елена Васильевна потрясающе и это не от пластики, как многие писали и не от косметики, чем больше ее накладывать, то постареешь быстрее, просто здоровый образ жизни и любовь родных и близких, от этого женщина всегда молодеет! Вы смотрели ее эфиры с какой любовью она говорила про своих родных, ведь там целая династия врачей», «Прекрасно выглядите», — обсуждают они.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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