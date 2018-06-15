Елена Летучая показала безупречную фигуру в ярком бикини

Телеведущей Елене Летучей есть чем похвастаться — звезда обладает практически идеальной фигурой: у нее плоский живот, длинные стройные ноги, большая грудь и подтянутые руки. Елена с удовольствием демонстрирует все эти достоинства, выкладывая фото в бикини в свой микроблог.

«На море ты принадлежишь только себе и своим мыслям, и немаловажно в этот момент быть в красивом купальнике», — так подписала Летучая короткое видео, в котором она позирует в бикини на яхте.