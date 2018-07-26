Елена Летучая и Юлия Ковальчук поделились своими секретами красоты

Наверное, один из самых популярных Instagram-вопросов к звездам — как добиться таких же потрясающих фигур. Телеведущие, певицы, актрисы часто делятся с подписчиками своими секретами красоты и ухода за собой. Так, 39-летняя Елена Летучая сделала неожиданное признание в Instagram. Телеведущая сбросила несколько килограммов благодаря отказу от сахара: «3,5 месяца без сахара-это самое серьёзное испытание в жизни! 🍫🍭🎂 Потому что я сладкоежка, люблю изысканные десерты, итальянские, в основе которых используются сыры, я люблю горький шоколад и конфеты, я лично варила варенье из вишни, абрикосов и земляники на зиму (мое любимое). Но! Когда я отказалась от сахара, уже через 2 недели я увидела, как подтягивается мое тело, разглаживается кожа и ее цвет изменяется. И да! Я хочу прекрасно выглядеть в свои 39 ( и не только:)))) и я хочу быть желанной и чтобы мужчины оборачивались мне вслед (милый @yury_anashenkov прости это женское начало😇))))) И, главное, отказ от сахара- это мое Здоровье! Я не хочу болеть! Сахар - наркотик 21 века! И меня «колбасит», за это время было три срыва, один на мороженое с базиликом (мое любимое), на любимую конфетку 🤦‍♀️ две🙃 и божественный лимонный пирог🤦‍♀️Но я продолжаю дальше держаться и наслаждаться результатами своего преображения».