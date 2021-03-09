Елена Корикова «вернула» себе свое лицо после обвинений в увлечении пластикой

Одна из причин подобной самоизоляции – усталость Кориковой от бесконечных обвинений в том, что она пристрастилась к пластике и косметологическим процедурам, из-за чего черты ее лица драматическим образом изменились и раздулись из-за филлеров и ботокса, а от былой красоты не осталось и следа. Сама знаменитость всегда яростно отрицала, что ложилась под нож хирурга в погоне за молодостью.

В доказательство своей честности Корикова регулярно публиковала фото и видео без грамма макияжа, однако даже преданные поклонники звезды отмечали, что, даже если она ничего с собой не делала, ее внешность изменилась не в лучшую сторону. Однако уединенный образ жизни и отдых от назойливого внимания прессы явно пошли актрисе на пользу. Сейчас она выглядит посвежевшей и отдохнувшей, а ее красота стала даже еще более утонченной, чем раньше.

Фото: globallook

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