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Эль Фаннинг, Рики Мартин и другие звезды покрасили волосы в розовый — и запустили новый бьюти-тренд

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Эль Фаннинг

Фото: Instagram

Судя по всему, розовые волосы претендуют на то, чтобы стать главным бьюти-трендом карантина среди знаменитостей.

С учетом того, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса карантинные меры становятся все жестче, люди, долгое время вынуждены проводить дома. И чтобы справиться со скукой, они ищут способы развлечься или поэкспериментировать в том числе и со своей внешностью. И звезды не исключение. Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, среди знаменитостей возник новый бьюти-тренд – самостоятельно красить волосы в розовый цвет. Среди тех, кто уже подключился к своеобразному флешмобу – Эль Фаннинг, Дженнифер Лав Хьюитт, Рики Мартин, Лотти Мосс, дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд и многие другие.

Звезды выкладывают плоды своих бьюти-экспериментов в соцсети, в частности, в Instagram. Судя по их постам, они остались довольны полученными результатами. Начала эту игру Айрленд Болдуин, разместившая в своем профиле селфи: «Я добавила немного розового своим волосам, это был мой первый в жизни опыт самостоятельного окрашивания средством из коробки». К этому веселью также присоединилась Виктория Бекхэм, которая прошла путь от модного дизайнера до личного парикмахера 15-летнего сына Круза. В сториз она поделилась, как сначала покрасила его в блондина, а затем добавила цвета, заявив, что «мамы могут сделать все. И розовые волосы тоже!»

Также явно остались довольны своим новым имиджем актриса Эль Фаннинг, звезды шоу-бизнеса Лотти Мосс и Оливия Бакленд и певец Рики Мартин, выложившие свои счастливые селфи с самоизоляции в розовых тонах, а также звезда «Мира Юрского Периода» Брайс Даллас Ховард. А актриса Дженнифер Лав Хьюитт и вовсе счастливо улыбалась, демонстрируя в объектив фотокамеры свои малиновые локоны: «Улыбка девушки, которая сделала себе розовые пряди, сидя дома, потому что заняться больше нечем».

Фото: Instagram

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