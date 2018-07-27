Экстремально похудевшая Полина Гагарина увлеклась китайской медициной

В последнее время популярная певица Полина Гагарина все чаще удивляет фанатов. Находясь на отдыхе, она хвасталась заметно постройневшей фигурой — часть поклонников отметили, что любимица чересчур стройна. Сегодня звезда поделилась необычным секретом гармонии.
«Восстанавливаюсь. А вы знакомы с акупунктурой?», — написала она под фотографией, на которой вся ее голова и лицо утыканы иголочками.
Снимок напугал некоторых фанатов певицы. «Это конечно может быть и полезно , ну зачем в инс кидать такое фото не пойму?», — возмутились они.
Остальные одобрили выбор певицы, отметив, что выглядит она прекрасно.
Эффект от лечения иглами ранее хвалили Екатерина Андреева, Катя Гордон и Светлана Бондарчук.
А вы пробовали иглоукалывание?
Фото и видео: instagram